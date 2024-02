Xiaomi Smart Speaker: lo sconto del 40% di Amazon porta il prezzo a soli 29€

Volete una casa improntata sulla domotica e volete provare qualcosa di diverso dai classici dispositivi Echo? Allora correte su Amazon e acquistate subito l’imperdibile Xiaomi Smart Speaker in grande promozione al prezzo di soli 29,99 invece di 49,99 euro. Lo sconto del 40% consente di godere del prezzo più basso di sempre per un dispositivo di qualità altissima.

Xiaomi Smart Speaker: caratteristiche principali

Questo Smart speaker del marchio Xiaomi spicca sia per il design minimale che si adatta a qualsiasi ambiente, sia per il luminoso e utilissimo orologio con display a LED con la possibilità di impostare la sveglia con i propri suoni preferiti preferite. Non manca l’assistente Google integrato, grazie al quale si può controllare sia questo dispositivo utilizzando i comandi vocali che tutti gli altri dispositivi Smart presenti in casa.

Così facendo, con l’aiuto dell’assistente vocale, potrete riprodurre musica, conoscere le condizioni metereologiche, gestire il volume e altro ancora. Altro aspetto straordinario riguarda il modulo trasmettitore IR integrato che, insieme all’Assistente Google, consentirà di applicare il controllo vocale anche agli elettrodomestici tradizionali. La maggiore capacità, il cono a 360° dell’altoparlante e l’innovativa struttura interna, contribuiscono alla ricchezza e alla nitidezza del suono, generando un campo sonoro perfettamente bilanciato per un audio da ogni angolazione. Se poi volete aumentare la potenza sonora, collegate insieme due dispositivi dello stesso modello e avrete subito uno stereo, per vivere un’esperienza musicale coinvolgente.

Cosa state aspettando? Si tratta di un prodotto unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Non vi resta che correre su Amazon e acquistare subito questo magnifico Xiaomi Smart Speaker in grande offerta con lo sconto del 40%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

