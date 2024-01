Xiaomi Smart Camera C300 in esclusiva a 39,99€ sul Mi Store

Xiaomi Smart Camera C300 è la nuova telecamera di videosorveglianza da interno dotata di una risoluzione HD ultra nitida 2K, grazie alla quale è possibile acquisire immagini ancora più dettagliate. Te ne parliamo oggi perché sul Mi Store è in offerta esclusiva solo per oggi a 39,99 euro anziché 59,99 euro. Su Amazon, tanto per dire, lo stesso modello oggi costa 50 euro. Ecco il link all’offerta.

Qualità dell’immagine 2K e intelligenza artificiale aggiornata sono i due principali punti di forza della mini telecamera C300 di Xiaomi, ideale per quanti vogliono monitorare ciò che succede dentro casa in loro assenza, in particolare quando sono al lavoro o in vacanza.

Xiaomi Smart Camera C300 in offerta a 39,99€ sul Mi Store

A proposito di qualità dell’immagine, per la Smart Camera C300 segnaliamo l’ampia apertura focale F/1.4, che consente di ottenere immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. Pensiamo ad esempio alle riprese notturne, oppure a quando siamo costretti a chiudere le finestre durante una nostra assenza di uno o più giorni.

Un’altra caratteristica chiave del modello in offerta è il rilevamento umano tramite intelligenza artificiale, in grado di “filtrare” in modo efficace eventuali falsi allarmi. C’è poi la possibilità di visualizzare l’intera stanza grazie a una panoramica a 360 gradi, che offre un monitoraggio completo senza punti ciechi.

Cogli al volo l’offerta esclusiva del Mi Store sulla Xiaomi Smart Camera C300, così da risparmiare 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e assicurarsi una delle migliori telecamere di videosorveglianza da interno per la propria abitazione.

