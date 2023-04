Xiaomi Smart Band: monitorare la salute e lo sport non è mai stato così comodo

Xiaomi Smart Band è un gadget perfetto per chi desidera monitorare il proprio stile di vita e raggiungere i propri obiettivi di fitness. Con un ampio display TFT da 1,47″, offre un’area di visualizzazione ampia del 10,5% rispetto alla precedente generazione, per una facile lettura dei dati. Il corpo è sottile e leggero, con uno spessore di soli 9,99 mm, che lo rende confortevole da indossare tutto il giorno.

Per un periodo di tempo limitato, puoi acquistare la Xiaomi Smart Band su Amazon al prezzo speciale di 32,99€, con un importante risparmio sul suo prezzo di listino!

La Xiaomi Smart Band dispone di oltre 30 modalità fitness, tra cui corsa all’aperto, yoga ed escursioni, per aiutare gli utenti a monitorare il proprio allenamento e raggiungere i propri obiettivi di fitness. Inoltre, l’impermeabilità fino a 50 metri permette di utilizzare la Smart Band anche in ambienti umidi, come la piscina. Il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 con il sensore PPG integrato ad alta precisione e la misurazione dell’ossigeno nel sangue sono alcune delle funzionalità avanzate della Xiaomi Smart Band.

Questo gadget è anche in grado di monitorare la qualità del sonno, sia durante il sonno prolungato che durante i pisolini, fornendo report dettagliati sui ritmi del sonno per aiutare gli utenti a capire come stanno dormendo. Inoltre, grazie alla sua batteria di lunga durata, la Xiaomi Smart Band può durare fino a due settimane con una sola carica. Disponibile a un prezzo competitivo, la Xiaomi Smart Band è un’ottima scelta per coloro che cercano un dispositivo intelligente di alta qualità per il monitoraggio del proprio benessere. Inoltre, è possibile acquistare questo dispositivo a un prezzo scontato di 32,99 € su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.