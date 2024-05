Xiaomi Smart Band 8 al polso è un ASSISTENTE completo: meno di 40€

Xiaomi Smart Band 8 è una smart band che al polso ti mette a disposizione tutto quello di cui hai bisogno. Comoda e pratica, la utilizzi tutti i giorni senza fare a meno di un singolo dettaglio. Pensa che è perfetta sia su polsi maschili che femminili e, a dirla tutta, è un’ottima idea regalo.

Approfitta con un click dello sconto in corso su Amazon dove, con un ribasso del 9% hai un piccolo sconto di cui approfittare. Il prezzo scende a soli 36,50€ per un’occasione unica.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Smart Band 8: un prodottino che è più di un accessorio

Ci sono moltissimi accessori tech sul mercato ma se vuoi andare sul sicuro, devi indossare Xiaomi Smant Band 8. Come mai? Nonostante le dimensioni compatte ha tutto quello di cui potresti essere in cerca. Indossalo giorno e notte e non perdere informazioni su come stai, sulle ultime notizie e su tanto altro ancora.

Il display allungato è super luminoso e colorato. Merito del pannello AMOLED che non si lascia scappare neanche un dettaglio. Alza il polso per sapere cosa accade. Dopotutto al suo interno sono integrati sensori dedicati al benessere e che controllano il cuore, il sonno, lo stress ma anche la vitalità.

L’innovazione di Smart Band 8 è che si presenta come un prodotto da mettere al polso ma acquistando diversi accessori puoi usarlo anche come pebble da corsa o collana. Renderlo elegante ma anche sportivo così da non farne mai a meno.

Ci sono più di 150 modalità sportive e una batteria che dura ben 16 giorni con una sola carica. E’ praticamente bestiale e non finisce mai di stupire.

Cosa devi fare? Naturalmente acquistarlo su Amazon ora che è in sconto. Collegati e fallo tuo ad appena 36,50€ con un solo click in pagina.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.