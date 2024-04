Xiaomi Smart Band 7 Pro è in OFFERTA al MINIMO STORICO su Amazon!

Che tu sia uno sportivo incallito o stia semplicemente cercando di migliorare la tua forma fisica, uno smart tracker può essere un alleato prezioso. Questi dispositivi indossabili ti aiutano a monitorare la tua attività fisica, il tuo sonno e la tua salute generale, fornendoti dati utili per raggiungere i tuoi obiettivi. Xiaomi Smart Band 7 Pro è un esempio eccellente di smart tracker di ultima generazione. E con il suo prezzo che crolla al minimo storico (54,99€) è da prendere sena pensarci due volte!

Tutte le caratteristiche di Xiaomi Smart Band 7 Pro

La Smart Band 7 Pro di Xiaomi ti permette di tenere traccia della tua frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con avvisi in caso di anomalie. Puoi misurare il livello di ossigeno nel sangue per valutare la tua salute respiratoria, monitorare la qualità del tuo sonno e ricevere consigli per migliorarlo, controllare il tuo livello di stress e trovare modi per rilassarti.

Questo tracker offre ben 110 modalità sportive per monitorare i tuoi progressi e raggiungere i tuoi obiettivi. Non manca neanche il GPS integrato che ti permette di tracciare i tuoi percorsi con precisione, anche senza il tuo smartphone.

Chiaramente, ci sono anche le funzioni di un classico smartwatch attraverso cui potrai ricevere chiamate, messaggi, notifiche social e altre informazioni direttamente sul tuo polso. Inoltre, puoi controllare le previsioni del tempo direttamente sul tuo dispositivo, rintracciare il tuo smartphone smarrito con la funzione “Trova telefono” e scattare foto a distanza da remoto!

Lo schermo da 1,64″ offre un’ottima visibilità e potrai scegliere il quadrante che meglio si adatta al tuo stile e alle tue esigenze tra oltre 100 opzioni disponibili. Ovviamente, sarai anche in grado di personalizzare il look della tua Smart Band 7 Pro con cinturini di diversi colori e materiali.

Non farti scappare Xiaomi Smart Band 7 Pro al prezzo più basso di sempre: solo 54,99€!