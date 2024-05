Smartwatch con 100 profili sport e microfono (quasi) REGALATO (15€)

Vorresti metterti al polso un wearable che tenga monitorato il tuo stato di salute, che controlli il sonno mentre dormi, valuti le tue attività sportive e ti permetta di rispondere alle chiamate? Allora approfitta di questa straordinaria offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 15,99 euro, invece che 79,99 euro. Per averlo a questo prezzo incredibile applica il coupon che vedi pagina e inserisci il codice P6X2PELL (quest’ultimo solo per i clienti Prime).

C’è dunque un ribasso del 50% già applicato più 2 ulteriori sconti da applicare del 10% e del 50% che ti permettono di avere un risparmio pazzesco di ben 64 euro sul totale. Se non sei abbonato ad Amazon Prime fallo subito cliccando qui e beneficerai di tanti vantaggi come sconti e spedizioni gratuite.

Smartwatch fenomenale ha un costo da ridere

Ovviamente il prezzo di questo smartwatch è la cosa che più attira perché è veramente bassissimo, ma ti posso assicurare che non è l’unica caratteristica interessante. Possiede infatti un microfono e un altoparlante integrato che ti permette di effettuare le chiamate direttamente dal polso collegandolo semplicemente al tuo smartphone in modalità Bluetooth.

Gode di più di 100 modalità sportive che ti consentiranno di monitorare la frequenza cardiaca, i passi, le calorie che bruci, i km che percorri e tante altre cose. Ha un ottimo display rettangolare da 1,85 pollici e un cinturino in morbido silicone, più un altro cinturino in tessuto che puoi sostituire all’occorrenza.

Un vero portento che oggi puoi avere a un prezzo surreale. Però devi essere veloce perché questi sconti scadono sempre pochissimo tempo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 15,99 euro, invece che 79,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi pagina e inserire il codice P6X2PELL (quest’ultimo solo per i clienti Prime). Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Se non sei ancora iscritto a Prime fallo ora cliccando qui.