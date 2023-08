Xiaomi Redmi Watch 3 Active a prezzo WOW: salute, 100 sport e non solo (39€)

Xiaomi Redmi Watch 3 Active è uno smartwatch spettacolare, super completo e dotato di una marea di funzionalità. Adesso che è in promozione al prezzo di un wearable super economico, è un vero peccato non approfittarne: completa al volo il tuo ordine per averlo a 39,99€ appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Oltre 100 modalità di sport supportati, possibilità di immersione in acqua fino a 5 metri e non solo. Diverse le feature dedicate alla salute come il controllo costante del battito cardiaco, la verifica della quantità di ossigeno nel sangue e la qualità del riposo notturno.

Ovviamente, si tratta del perfetto assistente digitale da polso: gestisci rapidamente le notifiche ricevute sullo smartphone, direttamente dall’ampio display da 1,83″ ad alta visibilità. Godi anche di un’ottima autonomia energetica, che si spinge fino a ben 12 giorni con una sola ricarica.

