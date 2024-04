Xiaomi Redmi Smart Band 2 in super offerta: tua a soli 22,99€

La Xiaomi Smart Band 2 è in offerta su Amazon al prezzo irresistibile di soli 22,99€! Si tratta di uno sconto del 34% sul suo normale prezzo di listino. L’offerta è a tempo limitato: ti consigliamo di metterla subito nel carrello, perché le unità in promozione stanno andando rapidamente a ruba.

Dotata di un ampio display TFT da 1,47 pollici, la Redmi Smart Band 2 offre una visibilità superiore del 10,5% rispetto al suo predecessore, assicurando un’eccellente leggibilità in ogni situazione. Che si tratti di monitorare la frequenza cardiaca durante un’attività fisica o di leggere messaggi in movimento, ogni informazione è facilmente accessibile con un semplice movimento del polso. Il design ultra-slim del corpo, con uno spessore di soli 9,99 mm, non solo conferisce alla smart band un aspetto elegante, ma garantisce anche un comfort ottimale durante l’uso quotidiano.

Con oltre 30 modalità di allenamento, la Xiaomi Redmi Smart Band 2 è progettata per supportare una vasta gamma di attività fisiche, dalla corsa all’aperto allo yoga, passando per le escursioni. Questa versatilità permette agli utenti di personalizzare i propri programmi di fitness, monitorando in tempo reale parametri essenziali come la durata dell’esercizio, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. La resistenza all’acqua fino a 50 metri, certificata 5ATM, rende inoltre la smart band un compagno affidabile per gli allenamenti in piscina o sotto la pioggia, eliminando la preoccupazione di danneggiarla in ambienti umidi.

Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, garantito dal sensore PPG integrato, offre agli utenti la tranquillità di una sorveglianza costante della propria salute cardiaca, emettendo avvisi in caso di rilevazione di anomalie. La funzione di misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂) fornisce ulteriori insights sulla propria condizione fisica, permettendo di effettuare controlli puntuali quando necessario.

Insomma, questa smartband – estremamente comoda ed efficiente – ti aiuta ad avere un arsenale di funzionalità per la salute e il benessere sempre al polso. Il tutto ad un prezzo incredibilmente competitivo! Non farti scappare questa offerta e acquistala subito a meno di 23€!