Xiaomi Redmi Pad SE per un tablet di DESIGN e POTENTE (sconto eBay)

Hai ancora a disposizione poche ore per concludere un affare. Sei in cerca di un tablet che sia perfetto per studio, svago e lavoro? Non dire altro, ho il modello perfetto per te ed è lo Xiaomi Redmi Pad SE. Bello ma anche potente, non ti fa mancare niente tra le mani.

Il prezzo è veramente competitivo, usando il codice di eBay ancora di più. Collegati in pagina e aggiungilo al carrello usando il codice “XIAOMIDAYS24” per vedere il prezzo scendere a soli 154,70€. Non perdere un secondo, questa sera scade e se vuoi, puoi pagare anche con le 3 rate di PayPal.

Xiaomi Redmi Pad SE, il tablet che non ha paura di stupire

Rispetto i modelli di marchi presi spesso in considerazione, Xiaomi Redmi Pad SE ha un prezzo riduttivo di suo ma non ha timore di essere messo a confronto. Infatti ha tutte le carte in regola per stupirti e per lasciarti fare tutto ciò che desideri.

Con corpo in metallo e colori pazzeschi, il design è curato nei minimi particolari lasciandoti in mano un prodotto che è moderno, bello e comodo da avere sempre dietro.

Processore Qualcomm Snapdragon, 8GB di RAM e 256GB di memoria per fare di tutto. Pensa che scarichi tutte le app del caso direttamente dal Google Play Store e ti rilassi con streaming e gaming mobile senza problemi. Dopotutto hai a disposizione un display da 11 pollici Full HD+ che non lascia niente al caso.

Doppio speaker, fotocamere frontali e posteriori e una batteria che regge il gioco fino a sera.

Insomma, cosa potresti volere di più? Collegati al volo su eBay dove hai, per qualche ora ancora, il codice XIAOMIDAYS24 che ti fa risparmiare il 15%. Completa l’acquisto a soli 154,70€.

