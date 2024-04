Samsung Galaxy Tab S9 FE in offerta: il prezzo crolla da 549 a 379 euro

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet Android che offre una scheda tecnica completa e convincente ad un prezzo estremamente competitivo. In altre parole: un ottimo bilanciamento tra prestazioni e prezzo. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo ancora più conveniente: lo paghi 379€ (contro un prezzo di lancio di 549€), con la possibilità di dividere l’importo in più rate.

Equipaggiato con il processore Exynos 1380, offre buone prestazioni sia in uso quotidiano che nel gaming. La configurazione del modello in offerta prevede 6GB di RAM e una memoria interna da 128GB (espandibile via microSD fino a 1TB).

Il display del Tab S9 FE si distingue per la sua qualità, grazie alla tecnologia Super AMOLED che garantisce colori vivaci e dettagli nitidi, con supporto alla risoluzione Full HD. Questo è arricchito dalla compatibilità con la S Pen, che pur non avendo funzionalità remote per la mancanza di batteria, offre un’esperienza di scrittura e disegno molto precisa e reattiva.

Il software è un altro punto di forza, con il tablet che opera su OneUI basato su Android 13, assicurando un’interfaccia utente pulita e funzionale con promessa di lunghi aggiornamenti software.

In termini di connettività, il Tab S9 FE supporta il 5G, garantendo velocità di download elevate e streaming senza interruzioni. Tuttavia, alcune recensioni sottolineano una performance sotto le aspettative in scenari di uso intenso o con applicazioni particolarmente esigenti.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è consigliato per chi cerca un dispositivo versatile per l’intrattenimento, la produttività leggera e l’uso quotidiano. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo estremamente conveniente!