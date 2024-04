iPad 9 è il tablet da prendere oggi a QUESTO PREZZO

iPad 9 diventa sempre più conveniente e, con l’offerta in corso, conquista il titolo di tablet da comprare oggi, grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Sfruttando l’offerta eBay disponibile in questo momento, infatti, il tablet di Apple è acquistabile al prezzo scontato di 309 euro, con Garanzia Italia e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

iPad 9 è il best buy di oggi tra i tablet

Scegliendo iPad 9 è possibile acquistare un ottimo tablet con un prezzo contenuto ma con tutte le funzionalità garantite da iPadOS e l’ottimizzazione tipica dei modelli Apple. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 10,2 pollici, con risoluzione di 2.160 x 1.620 pixel.

Da notare anche il SoC Apple A13 Bionic, ottimo per la fascia di prezzo. Il tablet viene proposto nella variante con 64 GB di storage oltre che con connettività Wi-Fi. Naturalmente, il tablet offre la piena compatibilità con una lunga serie di accessori.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPad 9 64 GB Wi-Fi al prezzo scontato di 309 euro. Il tablet in questione è disponibile con Garanzia Italia, colorazione Grigio Siderale e possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

In questo momento, il tablet di Apple rappresenta la soluzione giusta per acquistare un nuovo iPad con un prezzo accessibile. L’offerta, valida per un tempo limitato, rappresenta un’occasione da non farsi sfuggire.