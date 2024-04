Google Pixel Tablet adesso sarà venduto senza lo stand

Grandi novità in casa Google; stando a quanto si legge, sembra che il Pixel Tablet della compagnia americana sarà venduto senza la base di ricarica (che funge anche da cassa speaker). Il prezzo dovrebbe essere di circa 446,00€, IVA inclusa, senza accessori.

Google Pixel 7a: ecco perché comprarlo

Non di meno, il tablet di Google sarà venduto senza la base ufficiale; non ci sarà una nuova versione ma, semplicemente, ci sarà una nuova configurazione pronta alla commercializzazione online (e nei negozi fisici). A riportarlo un leak emerso in rete. L’azienda americana quindi, venderà questo gadget con un costo più basso del 34% rispetto al valore di listino. Non di meno, diverse fonti online affermano che il tablet sarà commercializzato in due colorazioni: Hazel e Porcelain e verrà distribuito in versioni da 128 e 256 GB. Come detto, i prezzi partiranno da 446€ per salire a 553 euro per il modello più costoso. Il modello con la base invece, rimarrà a 679€ e 779€.

Nelle notizie correlate però, in attesa di vedere questo gadget da noi in Italia, vi ricordiamo che Pixel 7a costa pochissimo su Amazon grazie alle offerte del giorno; di fatto sarà vostro con 379€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un telefono pazzesco, dotato di un processore Google Tensor G2, coadiuvato da tanti GB di memoria interna e da un modem 5G per la connettività next-gen. Lo schermo è un pannello OLED da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz e c’è il fingerprint in-display per la sicurezza del terminale. Vi è poi una batteria adattiva che si adeguerà alle vostre esigenze e che si ricaricherà in un lampo via USB Type-C. Dulcis in fundo, il comparto fotografico è di punta con due sensori evoluti che possono girare video in 4K senza il minimo problema. A 379€ è un best buy senza paragoni e senza rivali, correte a prenderlo adesso. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.