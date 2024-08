Xiaomi Redmi Pad SE in offerta a 139€ su Amazon, è il tablet low cost adatto a tutti

Chi è alla ricerca di un tablet economico ma completo può puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Xiaomi Redmi Pad SE, un modello che ora viene proposto al prezzo scontato di 139 euro. Caratterizzato da un ampio display da 11 pollici con risoluzione Full HD, questo tablet ha tutto quello che serve per garantire buone prestazioni ed è adatto anche a chi cerca un tablet per bambini di buona qualità. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Pad SE: il prezzo è giusto su Amazon

Il Redmi Pad SE è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un tablet Android economico e completo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione Full HD. Il dispositivo è dotato, inoltre, del SoC Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di stoarge.

C’è spazio anche per una batteria da 8.000 mAh che può garantire un’autonomia davvero elevata, con la possibilità di coprire più giorni di utilizzo anche senza dover ricaricare il tablet. Tra le specifiche, il Redmi Pad SE propone anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Il dispositivo è dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth. Il tablet è dotato di una scocca unibody in metallo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Pad SE al prezzo scontato di 139 euro. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto. La consegna è gestita direttamente da Amazon.