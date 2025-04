iPad Mini con A17 Pro: con questo sconto è il tablet da AVERE oggi

iPad Mini con A17 Pro è la scelta perfetta per avere un tablet di ultima generazione compatto e potente per ogni genere di attività. Oggi è in offerta su Amazon al minimo storico assoluto di 569 euro invece di 609, con spedizione Prime e pagamento in 5 rate selezionabile al checkout.

iPad Mini con A17 Pro: le caratteristiche del tablet

iPad Mini con A17 Pro è dotato di un display Liquid Retina da 8,3 pollici ideale per ogni genere di contenuto, da film a serie TV, fino a passare per videogiochi, foto, libri elettronici e documenti lavorativi. Il chipset integrato, in ogni caso, ti fornirà il massimo delle prestazioni per ogni genere di attività e con una efficienza energetica che permette di lavorare per tutto il giorno.

Una grande novità è poi l’integrazione con Apple Intelligence, la nuova intelligenza artificiale arrivata anche in Italia che punta a semplificare ogni attività, dall’organizzazione alla creatività possibile con iPadOS, con cui gestire più app contemporaneamente, prendere appunti con Apple Pencil e modificare le tue foto con precisione.

Le foto, appunto, verranno generate da due fotocamere da 12 megapixel, una frontale e una posteriore, con possibilità di registrare video in 4K e di fare videochiamate con un’inquadratura automatica sempre perfetta. Tra le altre cose, da menzionare la connettività WiFi 6E e il Touch ID integrato per lo sblocco del dispositivo e il pagamento con Apple Pay tramite la tua impronta digitale.

Tanta potenza in un formato compatto: tutto questo è l’ultimo iPad Mini con chipset A17 Pro. Acquistalo a soli 569 euro invece di 609, anche a rate.