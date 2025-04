iPad Air con M3 e connettività 5G: -170€ con l'offerta flash di Amazon

iPad Air con chip M3 è protagonista di una nuova offerta su Amazon con la versione Wi-Fi + Cellular che viene proposta al prezzo della versione con solo connettività Wi-Fi. Grazie alla promo in corso, il tablet di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 719 euro (con 170 euro di sconto) e la possibilità di effettuare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. La promo è valida solo per un periodo di tempo limitato ed è disponibile tramite il box qui di sotto.

iPad Air con M3: un affare a questo prezzo

Con iPad Air è possibile acquistare il miglior tablet della gamma Apple per rapporto qualità/prezzo, con prestazioni incredibili grazie al chip M3. Tra le specifiche tecniche della versione in offerta troviamo un display Liquid Retina da 11 pollici oltre alla possibilità di sfruttare la connettività Wi-Fi + Cellular (per connettersi tramite rete 5G oltre che con la rete Wi-Fi 6E). Da segnalare anche 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre al sistema operativo iPadOS arricchito da Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad Air con M3 e connettività Wi-Fi + Cellular al prezzo scontato di 719 euro. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo e garantisce ben 170 euro di sconto rispetto al prezzo di listino del tablet di Apple.