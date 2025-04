HONOR MagicPad 2 con display OLED e Snapdragon 8s Gen 3: un affare su Amazon

HONOR MagicPad 2 è il tablet da prendere oggi per chi cerca il miglior modello possibile a meno di 500 euro. Il tablet di HONOR, grazie a un ottimo display OLED e al SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, diventa un vero e proprio punto di riferimento del mercato con la possibilità di effettuare l’acquisto su Amazon al prezzo scontato di 469 euro grazie a un coupon da 30 euro da applicare in pagina. La promozione in questione riguarda due diverse colorazioni del tablet di HONOR. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR MagicPad 2: un super tablet a questo prezzo

La scheda tecnica di HONOR MagicPad 2 comprende un display OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3K e refresh rate di 144 Hz. A gestire il funzionamento del tablet, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una garanzia assoluta per chi è alla ricerca di prestazioni eccellenti in tutte le condizioni di utilizzo. Il tablet è dotato anche di 12 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage oltre che di una batteria da 10.050 mAh con ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è Android 15.

Sfruttando la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR MagicPad 2 al prezzo scontato di 469 euro, grazie a un coupon da 30 euro da spuntare in pagina. Si tratta di un best by tra i tablet, con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.