Xiaomi Redmi Note 13 Pro a 202€ è la BOMBA NOTTURNA di eBay!

Trovare uno smartphone che valga la pena acquistare sotto i 300€ è davvero complicato, specialmente se si prevede di non cambiarlo per anni. Questa volta, però, eBay l’ha fatta davvero grossa! Grazie al codice esclusivo “XIAOMIDAYS24“, potrai avere il bellissimo Xiaomi Redmi Note 13 Pro (in colorazione nera o viola) a soli 202,30€ al posto dei classici 238,00€!

Tutte le caratteristiche di Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Partiamo da uno dei suoi cavalli di battaglia: la fotocamera principale da 200MP, capace di catturare immagini con una ricchezza di dettagli sorprendente, permettendo agli utenti di zoomare a piacimento senza sacrificare la qualità dell’immagine. La combinazione di stabilizzazione ottica e elettronica dell’immagine assicura risultati impeccabili, anche quando la luce scarseggia.

Passando allo schermo, il Redmi Note 13 Pro sfoggia un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120Hz, che insieme regalano un’esperienza visiva senza pari, con colori che sembrano prendere vita e una luminosità che non teme la luce del sole.

Sotto il cofano, il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 è il cuore pulsante del dispositivo, offrendo una risposta fluida e affidabile per ogni tipo di esigenza, dai compiti quotidiani ai giochi più esigenti. La combinazione di 8GB di RAM e 256GB di storage si rivela un alleato prezioso per gli utenti più attivi.

E la batteria da 5000mAh è una garanzia di durata, assicurando fino a due giorni di utilizzo con una sola carica, mentre la ricarica rapida da 67W rappresenta la soluzione ideale per chi non ha tempo da perdere, riportando la batteria al 100% in soli 40 minuti.

In termini di design, il dispositivo brilla per la sua eleganza e modernità, con un corpo in vetro e metallo disponibile in due accattivanti colorazioni tra cui potrai scegliere: nero o viola. Infine, la certificazione IP53 garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, aggiungendo un ulteriore livello di affidabilità.

Cambia smartphone e fallo alla grande con Xiaomi Redmi Note 13 Pro a soli 202,30€, ma non dimenticare di inserire il codice “XIAOMIDAYS24“.