Xiaomi Redmi Note 12 in offerta a 139€ sul Mi Store (solo per oggi)

Xiaomi ha lanciato una nuova promozione in vista del Black Friday. La campagna si chiama Road to Xiaomi Black Friday 2023 e permette di ottenere uno sconto fino a 50 euro su una selezione di articoli e in base all’importo dell’ordine. La particolarità è che le offerte cambiano ogni giorno, quindi il tempo per beneficiare dello sconto è limitato.

Oggi l’offera migliore è sul Redmi Note 12 proposto nella configurazione 4+64GB, in offerta a 139 euro sfruttando lo sconto automatico al carrello di 10 euro applicato agli ordini di importo pari o superiore a 99 euro.

Xiaomi Redmi Note 12 in super offerta solo per oggi sul Mi Store

Il Redmi Note 12 è uno dei migliori base di gamma di quest’anno. Tra i suoi principali punti di forza il display AMOLED a 120 Hz, la ricarica rapida a 33W e il processore Snapdragon 685 da 6 nm.

Un’altra caratteristica chiave del telefono è il design, il medesimo dei modelli Pro, a cui va ad aggiungersi una batteria da 5.000 mAh. Sul fronte del comparto camere, troviamo una tripla fotocamera da 50 megapixel, con scatti superiori alla media rispetto alla fascia di prezzo a cui viene venduto.

Il prezzo di partenza dell’offerta è di 149,90 euro, che si trasforma in automatico in 139,90 euro grazie allo sconto automatico di 10 euro in fase di check-out. L’iniziativa è valida sui telefoni venduti nelle colorazioni Onyx Gray e Ice Blue. Inoltre le spese di spedizione sono gratuite, essendo interamente a carico del colosso asiatico.

L’offerta sullo Xiaomi Redmi Note 12 è valida solo per oggi su questa pagina del Mi Store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.