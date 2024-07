Xiaomi Redmi Note 11 oggi costa davvero un NIENTE: solo 110€

Xiaomi Redmi Note 11 spicca nella sua categoria di mercato per l’eccellente qualità del display, l’integrazione dell’assistente vocale Alexa e prestazioni superiori alla media, adatte a qualsiasi utilizzo quotidiano. Il sistema fotografico avanzato e la batteria a lunga durata offrono un’esperienza d’uso completa e soddisfacente, non semplice da ottenere quando si spende così poco.

Si tratta di un colpo da mettere a segno il prima possibile: ordina subito Xiaomi Redmi Note 11 su Amazon con uno sconto folle del 24% e potrai portare a casa il modello Twilight Blue con soli 110 euro invece dei normali 145 euro.

Minimo storico per Xiaomi Redmi Note 11

Dotato di un processore Snapdragon 680 a 6nm, Xiaomi Redmi Note 11 offre prestazioni elevate con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia prolungata, permettendoti di utilizzare il dispositivo senza interruzioni per tutto il giorno.

Il display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce del sole, grazie alla luminosità di 1000 nit: inoltre, la frequenza d’aggiornamento di 90Hz rende le immagini fluide e dettagliate. Il sistema fotografico, con una quad-camera posteriore ed un sensore principale da 50MP, cattura foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le quantità disponibili sono limitate, per cui approfitta subito della promozione ed aggiungi al carrello il tuo Xiaomi Redmi Note 11 con un risparmio di 35 euro: arriverà a casa in un lampo e senza costi aggiuntivi per la consegna.