OnePlus Nord CE 4 Lite 5G a 199€ su Amazon: ora il prezzo è quello giusto

Il OnePlus Nord CE 4 Lite torna in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 199 euro, con possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni. Si tratta di uno degli smartphone 5G più interessanti su cui puntare a meno di 200 euro, grazie a un comparto tecnico completo e a tanta memoria. Per accedere subito all’offerta in corso su Amazon è sufficiente premere sul box qui di sotto.

OnePlus Nord CE 4 Lite: un affare sotto i 200 euro

La scheda tecnica di OnePlus Nord CE 4 Lite comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che abbina buone prestazioni alla capacità di utilizzare il 5G. C’è spazio anche per un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di ben 256 GB di storage. Il dispositivo può sfruttare anche una batteria da 5.110 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Troviamo anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 e c’è spazio sia per il supporto Dual SIM che per la certificazione IP54.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus Nord CE 4 Lite con un prezzo scontato di 199 euro e con possibilità di scegliere tra due diverse colorazioni, nero o blu. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.