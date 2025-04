Pixel 10 Pro Fold: dobbiamo aspettaci un drastico calo di prezzo?

Pixel 10 fa parlare ancora di sé. Google è pronta a introdurre un cambiamento radicale nel cuore dei suoi dispositivi, passando alla produzione con TSMC per il chip Tensor G5. Ma a far discutere non è solo l’evoluzione tecnica: secondo un recente report di Android Headlines, il vero scossone potrebbe arrivare dai prezzi.

Aumenti e crolli drastici

Attualmente, negli Stati Uniti, la lineup di Google parte dal Pixel 9a a 499 dollari fino ad arrivare al costoso Pixel 9 Pro Fold a 1.799 dollari. Ecco dove il nuovo report lancia le prime novità: il futuro Pixel 10a manterrà il prezzo base di 499 dollari, una scelta che Google sembra voler confermare almeno fino al Pixel 12a del 2027.

Anche il Pixel 10 base potrebbe seguire la stessa linea conservativa, rimanendo ancorato a 799 dollari, così come il Pixel 10 Pro a 999 dollari. In questo segmento, Google sembrerebbe voler preservare una fascia media stabile e competitiva.

Il modello Pixel 10 Pro XL, invece, sarà protagonista di un possibile aumento di prezzo, passando da 1.099 a 1.199 dollari. Un incremento che potrebbe giustificarsi con l’eliminazione dell’opzione da 128GB, lasciando come punto di partenza la versione da 256GB.

Il colpo di scena più eclatante arriva però dal fronte foldable. Secondo il report, Google starebbe pianificando una strategia pluriennale per abbassare drasticamente il prezzo dei suoi dispositivi pieghevoli. Il prossimo Pixel 10 Pro Fold potrebbe scendere fino a 1.600 dollari, con ulteriori ribassi previsti fino a 1.500 dollari per Pixel 12 Pro Fold nel 2027.

Il report, seppur ricco di dettagli, manca al momento di conferme ufficiali. Resta quindi da vedere se Google stia effettivamente cercando di conquistare nuove fette di mercato con una strategia che, pur riducendo i margini di profitto, potrebbe rafforzarne la presenza nei segmenti emergenti.