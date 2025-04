POCO X6 Pro (12/512 GB) in offerta a un prezzo mai visto: è un BEST BUY

POCO X6 Pro si conferma un punto di riferimento della fascia media ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 237 euro grazie alla nuova offerta in corso su eBay e al codice sconto XIAOMIDAYS25. Si tratta di un’occasione unica: l’offerta riguarda la versione dello smartphone con 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che con il potente SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra che, in questa fascia di prezzo, non ha rivali di alcun tipo. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO X6 Pro: un affare nella fascia media

Il POCO X6 Pro è lo smartphone da prendere sotto i 250 euro. Si tratta di un modello completo, con un SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra che può fare la differenza. Ci sono anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. C’è anche un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lato software, invece, c’è il sistema operativo Android 15 con Hyper OS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto XIAOMIDAYS25, da aggiungere al momento dell’acquisto, è possibile portarsi a casa un nuovo POCO X6 Pro 12/512 GB con un prezzo scontato di 237 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate mensili con PayPal oppure Klarna. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.