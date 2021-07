Xiaomi Redmi 9T è in promozione su Amazon a soli 139,00€. Il ribasso del 23% ti fa risparmiare una quarantina di euro sul prezzo di listino e portare a casa uno smartphone di cui non ti penti.

Cosa devi sapere prima di comprarlo. Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9T è uno smartphone che ti offre tutto il meglio senza affrontare una grossa spesa. Perfetto per tutti i giorni, questo dispositivo ha un'estetica curata nei minimi particolari che in colorazione Carbon Gray ti stupisce.

Con il suo display da 6,53 pollici ti godi il massimo dei contenuti multimediale, in più la risoluzione è una Full HD+ quindi non devi preoccuparti di bassa qualità. Praticamente sullo schermo vedi le immagini così dettagliate come se le avessi veramente davanti agli occhi.

Il processore Qualcomm con i 4GB di RAM ti permettono di fare tutto, dalle app per i social ai giochi più gettonato. La memoria ammonta a 64 GB ma se vuoi la espandi con una MicroSD.

Vuoi sapere altro? Non manca un ottimo apparato fotografico con fotocamera quadrupla e sensore principale da 48 megapixel per poter scattare fotografie a regolare d'arte. Ovviamente è presente anche la fotocamera frontale.

Infine la batteria ha una capacità di 6000mAh ossia un'infinità. Con una sola carica puoi avere fino a due giorni di utilizzo, ma se rimani a secco non avere timore: la ricarica è rapida e da 18W.

Acquista subito il tuo Xiaomi Redmi 9T su Amazon a soli 139,00€ in Carbon Gray. I pezzi disponibili sono pochi quindi affrettati se sei interessato. Le spedizioni sono gratuite e veloci sia se sei Prime che cliente standard.

Ps: se vuoi puoi pagarlo anche a rate a tasso zero con Confidis.

