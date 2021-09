Xiaomi stupisce tutti e porta in Italia una marea di nuovi prodotti. L'ecosistema si amplia in modo impressionante con dispositivi decisamente interessanti. Eccoli tutti.

Xiaomi: tutti i nuovi prodotti in Italia

I primi sono gli attesissimi Mi Smart Band 6 NFC, il wearable perfetto per i pagamenti senza contatto, e l'eccellente Pad 5, votato alla produttività. A seguire, i nuovissimi Xiaomi 11T e T Pro e anche Xiaomi 11 Lite NE.

A seguire, il potente proiettore Mi Smart Projector 2. Dotato di supporto alla risoluzione FHD e al Dolby Audio, ti garantisce una qualità audio visiva eccezionale. La correzione trapezoidale automatica multi angolo e la messa a fuoco automatica eviteranno che tu perda tempo a sistemare il proiettore prima di utilizzarlo. Non manca il sistema Android TV (certificato) e la possibilità di sfruttare l'assistente vocale di Google. Il device si potrà comprare in Italia entro fine anno al prezzo di 549,99€.

A seguire, c'è il nuovissimo Mesh System AX3000, dotato di WiFi 6. Un sistema eccellente, che riesce a portare la rete senza fili in modo stabile e veloce in tutta la casa. La copertura arriva a 370MQ e puoi collegare fino a 254 dispositivi. Il sistema arriverà in Italia nel 2022 a 149,99€. La versione singola invece costerà 79,99€.

In esclusiva per l'Italia, altri due prodotti. Il primo è il bellissimo Xiaomi TV Q1E con display da 55″. Dotato di pannello 4K Quantum Dot, offre la varietà di colori DCI-P3 al 97% e uno spettro di colori NTSC al 103%. Non manca il supporto al Dolby Vision e all'HDR10+. Per permetterti di sfruttarla al massimo, la TV è equipaggiata con Android TV 10 e – ovviamente – integra un Chromecast. Intrattenimento senza limiti e immagini di altissima qualità a un prezzo decisamente accessibile. Infatti, la TV si potrà comprare in Italia a partire da fine novembre al prezzo di 799,99€.

Per finire, c'è lui: il potente robot Mi Robot Vacuum-Mo P. Non solo aspira in modo intelligente (grazie alla navigazione laser LDS), ma è anche in grado di lavare il pavimento efficacemente. Il suo cuore smart ti permetterà di gestire ogni aspetto del robot direttamente dallo smartphone e puoi anche comandare il dispositivo con la voce, attraverso gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alex. Il prodotto sarà disponibile in vendita su mi.com e su Amazon a partire da fine ottobre al prezzo da 399,99€.

