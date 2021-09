Xiaomi 11T Pro e 11T sono stati presentati ufficialmente, durante la conferenza il produttore ha svelato tutte le novità in arrivo con gli ultimi smartphone di fascia alta. La prima novità sta nel nome, scompare la dicitura Mi e i nuovi prodotti si chiamano semplicemente 11T e 11T Pro.

Xiaomi 11T Pro e 11T- Caratteristiche e Immagini

Xiaomi 11T Pro e 11T hanno un design punch-hole anteriore, che consente al display da 6.67″ di coprire l'intera superficie, tranne che per il piccolo foro in alto per la fotocamera frontale. Tra le particolarità hardware dei nuovi 11T non possiamo non citare il posizionamento del lettore di impronte digitali, installato sul lato destro e integrato nel pultante di accensione.

I nuovo dispositivi di punta del brand arrivano con una dotazione hardware da veri top di gamma. Per la variante Pro c'è potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 888, mentre sull'11T troviamo il nuovo MediaTek Dimensity 1200, si affiancano 8GB di RAM e 128 o 256GB di memoria interna. Il processore rappresenta l'unica vera differenza tecnica tra 11T e 11T Pro.

Nel modello Pro la dissipazione del calore è affidata ad un sistema di Vapor Chamber, che consente al processore di offrire il massimo delle prestazioni, senza preoccuparsi del calore generato.

Il display AMOLED con refresh rate a 120Hz offre prestazioni massime e un'ottima qualità d'immagine, con risoluzione FullHD+ e supporto all'HDR10+.

Con la nuova serie 11T, Xiaomi punta molto sul comparto fotografico, con un'ottica principale da 108MP f/1.75, una ultra-grandangolare e una telemacro. Non manca la AI Night Mode, che sfrutta l'intelligenza artificiale per illuminare al meglio le scene notturne, e anche per la fotocamera frontale arriva la modalità Selfie Night Mode.

Sul Pro è possibile registrare video in risoluzione 8K e in HDR10+ e arriva la funzione Audio Zoom, che consente di avvicinarsi ad un soggetto anche dal punto di vista audio.

La ricarica rapida raggiunge i 67W su 11T e ben 120W su 11T Pro, per caricare la batteria da 0 a 100% in pochi minuti.

Prezzi e Disponibilità

Xiaomi 11T Pro 5G sarà disponibile a partire dal 28 settembre in configurazione da 8/128GB e da 8/256GB. rispettivamente al prezzo di 649,90€ e 699,90€.

La variante da 8/128GB è protagonista di una promozione molto interessante, per le prime 24 ore sarà disponibile sul sito mi.com al prezzo scontato di 599,90€, in bundle con Mi TV P1. L'offerta resta valida fino a esaurimento scorte.

La versione base Xiaomi 11T arriva il 12 ottobre al prezzo di 599,90€, in promozione per 24 ore a 549,90€.

Smartphone