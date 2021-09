Oltre ai nuovi 11T e 11T Pro, oggi è stato annunciato anche il nuovo Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, con un design elegante e ottime specifiche tecniche.

Disponibile in 4 colorazioni, l'11 Lite 5G NE monta un DotDisplay AMOLED da 6.55 pollici, con supporto TrueColor a 10-bit e tecnologia Dolby Vision. Il pannello del nuovo Lite 5G introduce sostianziali miglioramenti in termini di contrasto e luminosità rispetto ai mid-range precedenti, con colori intensi e vividi.

La potenza di calcolo di Xiaomi 11 Lite 5G NE è affidata all'ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 778G, compatibile con le reti 5G di ultima generazione. Si affiancano 6 o 8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno, con memorie UFS 2.2. Non manca un sistema di ricarica ultra-rapida, l'alimentatore incluso in confezione raggiunge i 33W e consente di caricare lo smartphone da 0 a 100% in pochi minuti.

Il comparto fotografico si basa su un'ottica principale da 64MP f/1.97, una ultra-wide da 8MP e una telemacro da 5MP. Tra le funzioni integrate troviamo AI Cinema, filtri video cinematografici e un'inedita modalità Vlog.

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Prezzi e Promozioni

Il nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE sarà disponibile dalle 13:00 del 28 settembre in configurazione da 6/128GB e da 8/128GB, rispettivamente in vendita a 399,90€ e 449,90€. Quest'ultimo sarà in vendita soltanto sul sito ufficiale, mentre la variante da 6/128GB sarà acquistabile anche su Amazon.it.

Anche il nuovo mid-range sarà protagonista di interessanti promozioni di lancio, l'11 Lite 5G New Edition da 6/128GB sarà disponibile a 299,90€ per le prime 24 ore, mentre il modello con 8GB di RAM sarà venduto a 399,90€, in bundle – fino al 12 ottobre – con l'ottima Mi Band 6.

Smartphone