Xiaomi Pad 5 sbarca in Italia: un prodotto eccezionale, votato alla produttività e super ricco di funzionalità. Eccolo in dettaglio.

Xiaomi Pad 5 arriva ufficialmente in Italia

Il tablet, perfetto per scuola e lavoro, non è il solito prodotto da usare solo per guardare qualche video. Il display è un pannello da 11″ WQHD+ con refresh rate a 120Hz, supporto a Dolby Vision e una visibilità eccezionale. Con i 4 speaker audio integrati, potrai godere di un audio eccezionale e non manca il supporto al Dolby Amos.

Xiaomi Pad 5 ha un potente cuore pulsante basato sul processore Qualcomm Snapdragon 860 e una batteria eccezionale da 8720 mAh, che garantisce ottima autonomia energetica per tutto il giorno.

Il boot alla produttività puoi darlo con la suite di strumenti “Productivity”. Si tratta di funzionalità che mirano a permetterti di usare il tablet propri come farsi con un PC. Anzi, puoi ottenere ancora di più: ad esempio, con la camera da 13MP hai la possibilità di scansionare i tuoi documenti, così da poterli digitalizzare in un attimo. Non manca una camera da 8MP, perfetta per e videochiamate.

Non manca il supporto alla Xiaomi Smart Pen, da comprare a parte al prezzo di 99€: sfruttala per prendere appunti, come faresti con un foglio di carta. Di seguito, il prezzo e la disponibilità in Italia:

Xiaomi Pad 5 sarà disponibile dal 23 settembre nella configurazione da 6GB+128GB su mi.com e presso Mi Store Italia al prezzo di 399,90€. A partire dalle ore 9.00 sarà possibile acquistarlo su mi.com a un prezzo early bird di 299,90€ valido per 24h, fino a esaurimento scorte, oppure a partire dalle ore 18.00 del 30 settembre in bundle con Xiaomi Smart Pen.

