Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva ufficialmente anche in Italia. Un wearable così è atteso da anni dai fan del brand. Finalmente, si potrà pagare dal polso grazie alla partnership con Mastercard e Nexi. Il bello è che l'edizione NFC del device non avrà un prezzo elevato: da noi si potrà comprare da ottobre a 54,99€.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è in Italia

Un wearable che ormai conosci benissimo. Un dispositivo che ti abbiamo raccontato in dettaglio al momento del lancio, lo scorso anno: perfetto per la salute, lo sport e come assistente da polso. A mancare, quantomeno in Italia, era proprio lei: la possibilità di pagare dal polso.

Adesso sarà possibile, grazie alla collaborazione fra Xiaomi e Mastercard potrai pagare senza contatto, semplicemente sfiorando POS e dispositivi compatibili con il tuo wearable. In Italia, il colosso cinese ha anche stretto una collaborazione con Nexi, famosa compagnia di PayTech, tutta italiana. Da questa collaborazione nasce nuovo servizio di pagamento che sarà a disposizione in anteprima per i clienti delle banche partner della compagnia.

Il nuovissimo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC potrai acquistarlo a partire da ottobre, al prezzo super aggressivo di 54,99€. A ridosso del lancio, saremo in raccontarti dove potrai comprare il wearable.

Smartwatch