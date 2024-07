Xiaomi POCO X6 Pro da 12/512GB: il codice sconto di eBay fa CROLLARE il prezzo!

eBay ha lanciato una straordinaria offerta per tutti gli appassionati di tecnologia e smartphone ad alte prestazioni, ovvero sullo Xiaomi POCO X6 Pro. Questo dispositivo, dotato di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, è ora disponibile a un prezzo scontato di 275,40 euro, rispetto al prezzo originale di 306 euro. Per ottenere questo sconto, basta inserire il codice promozionale PIT10PERTE2024 prima di procedere al pagamento.

Xiaomi POCO X6 Pro: prestazioni potenti

Lo Xiaomi POCO X6 Pro è un dispositivo che non scende a compromessi quando si tratta di prestazioni. Con 12GB di RAM, questo smartphone è in grado di gestire senza sforzo le applicazioni più pesanti e il multitasking avanzato. Che si tratti di giochi graficamente intensi, streaming di contenuti ad alta definizione o esecuzione simultanea di più app, il POCO X6 Pro garantisce un’esperienza utente fluida e reattiva.

Con 512GB di memoria interna, il POCO X6 Pro offre uno spazio di archiviazione estremamente generoso. Questa capacità è ideale per coloro che amano scaricare giochi e tenere numerosi file e foto sul proprio dispositivo. Non sarà più necessario preoccuparsi di esaurire lo spazio o di dover eliminare contenuti per fare spazio a nuovi file. Tecnologia del chipset a 4nm che spinge la velocità e riduce i consumi. Il Dimensity 8300-Ultra garantisce performance impressionanti per streaming, gaming e connettività 5G.

Il POCO X6 Pro è dotato di un display POLED da 6.67″, perfetto per guardare un film o giocare. Uno schermo così ampio permette anche una visualizzazione più comoda e sicura per tutto il tempo che passerete davanti allo smartphone. Frequenza di aggiornamento a 120Hz così da avere dettagli super immediati grazie a una responsività fluida e incredibilmente veloce. POCO X6 Pro dispone di una fotocamera principale da 64MP dotata di OIS e grazie all’intelligenza artificiale e le funzioni avanzate, avrete tra le mani tutta la potenza necessaria per creare qualsiasi contenuto. A livello posteriore sono presenti altre due fotocamere: una da 8MP ultra-grandangolare e una da 2MP macro. La fotocamera anteriore, invece, è da 16MP per splendidi selfie. Infine da non sottovalutare la splendida batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W che garantisce fino a 17 ore di uso intenso.

Questa offerta su eBay rende lo Xiaomi POCO X6 Pro un acquisto estremamente conveniente. Da 306 euro, il prezzo scende a soli 275,40 euro grazie al codice sconto PIT10PERTE2024. Inserendo questo codice prima di procedere al pagamento, si ottiene uno sconto immediato del 10%, rendendo questo smartphone di alta gamma ancora più accessibile.