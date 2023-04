Xiaomi POCO Watch: perfetto per fitness e salute, a metà prezzo su Amazon

Avere un compagno di viaggio che ti dia tutte le informazioni che ti servono circa l’attività sportiva e la tua salute è sempre più essenziale ai giorni nostri, per questo non puoi rinunciare a questa offerta su Xiaomi POCO Watch.

Lo smartwatch della casa cinese oggi te lo puoi portare a casa a soli 49 euro invece di 99, grazie ad uno sconto del 50% applicato da Amazon sul prezzo di listino. Con la spedizione Prime lo riceverai a casa praticamente subito.

Xiaomi POCO Watch a 49 euro: scopri tutte le funzioni

Xiaomi POCO Watch è uno smartwatch che ti aiuta a monitorare la tua attività fisica e il tuo benessere in ogni momento. Grazie alla misurazione SpO₂* e al monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24, puoi tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali e ricevere avvisi in caso di anomalie. Inoltre, puoi scegliere tra oltre 100 modalità fitness per registrare i tuoi allenamenti e i tuoi progressi.

L’indossabile dispone anche di un GPS autonomo per più sistemi, che ti permette di tracciare il tuo percorso senza dover portare con te il telefono. Il display touch a colori AMOLED da 1,6″ offre una visione chiara e vivida delle tue statistiche e delle tue notifiche. Lo smartwatch è resistente all’acqua di 5 ATM, quindi puoi usarlo anche sotto la doccia o in piscina.

Il dispositivo ti aiuta con una batteria che dura fino a 14 giorni con una singola ricarica, così non devi preoccuparti di rimanere senza energia. Puoi anche personalizzare il tuo orologio con diverse quadranti e cinturini, per adattarlo al tuo stile e al tuo umore.

Xiaomi POCO Watch è lo smartwatch che fa per te, se vuoi avere un compagno intelligente al tuo polso che ti supporta nella tua vita quotidiana. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista lo smartwatch a soli 49,99 euro. Scoprirai di non poter più uscire senza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.