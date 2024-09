Xiaomi Pad 7 series in arrivo con a bordo fino a 24GB di RAM

Xiaomi si prepara a lanciare la sua nuova serie di tablet premium, che verrà probabilmente denominata Xiaomi Pad 7, all’inizio del quarto trimestre del 2024.

Secondo i rumor, la gamma includerà almeno tre modelli, di cui due vanteranno un hardware di punta con all’attivo il chip Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version.

Xiaomi Pad 7: possibili caratteristiche tecniche

Uno dei modelli principali potrebbe essere lo Xiaomi Pad 7 Pro, che offrirà prestazioni significativamente migliorate rispetto al Pad 6 Pro, specialmente per attività grafiche intense come il gaming. Si vocifera poi che Xiaomi lancerà il suo primo tablet OLED, probabilmente con un display da 11 pollici ed una frequenza d’aggiornamento di 144 Hz, equipaggiato con un chip di livello sub-flagship come lo Snapdragon 8 Gen 2 oppure l’8s Gen 3.

Tutti i modelli della serie Xiaomi Pad 7 dovrebbero supportare la ricarica rapida da 120 W ed avere una batteria da 10.000 mAh, con fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. Il sistema operativo sarà HyperOS 2, basato su Android 15, con un supporto software previsto di almeno tre anni. Il design dovrebbe rimanere simile alla serie Pad 6, con un corpo metallico e una finitura posteriore in vetro smerigliato, mentre l’audio sarà affidato a una configurazione stereo con sei altoparlanti.

Si prevede inoltre una fotocamera principale da 50 MP ed un sensore frontale ad alta risoluzione (non specificato) per videochiamate e selfie. Infine, la serie Xiaomi Pad 7 potrebbe includere un sensore di impronte digitali laterale e supporto per WiFi 7 e USB Type-C 3.2 per trasferimenti di dati super veloci.