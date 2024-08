Samsung Galaxy Tab S10 Plus ed Ultra in arrivo: nuovi render

Recentemente sono emerse nuove informazioni sui prossimi tablet Samsung di alta gamma, di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo. La serie Galaxy Tab S10, salvo sorprese, includerà due soli modelli: il Galaxy Tab S10+ (o Plus, che scriver si voglia) ed il Galaxy Tab S10 Ultra.

Per cui, a differenza delle generazioni precedenti, questa gamma non potrà contare sulla versione base. Ora, sono stati svelati ulteriori dettagli sulla coppia di dispositivi in arrivo.

Cosa sappiamo su Samsung Galaxy Tab S10 Plus ed Ultra

Grazie all’ennesima fuga di notizie ad opera di Android Headlines, possiamo mostrarvi i nuovi render di Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra per capire meglio quali differenze ci siano tra le due unità ed anche rispetto ai modelli di passata generazione:

Immagini

Le immagini mostrano entrambi i tablet frontalmente, accompagnati dalla S Pen, e confermano un design simile agli attuali Samsung Galaxy Tab S9 Plus e Galaxy Tab S9 Ultra, con linee simmetriche a caratterizzare un aspetto pulito e moderno. Resta poi ben visibile il notch sull’unità più prestigiosa.

Sebbene non siano stati rivelati altri dettagli, le informazioni precedenti delineano il quadro delle possibili specifiche tecniche. Samsung Galaxy Tab S10 Plus dovrebbe fornire un display da 12,4 pollici, mentre il Galaxy Tab S10 Ultra potrebbe essere equipaggiato con uno schermo da 14,6 pollici: dimensioni in linea con quelle dei diretti predecessori. A bordo di entrambe le versioni si prevede l’integrazione del chipset MediaTek Dimensity 9300+, ossia uno dei più potenti attualmente sul mercato.

Infine, secondo altri report condivisi fino ad oggi, la produzione in serie dei nuovi Samsung Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra inizierà questo mese, con un lancio stimato per il mese di ottobre: basti pensare che le rispettive pagine di supporto sono già presenti sul sito dell’azienda, per cui manca davvero pochissimo alla presentazione ufficiale.