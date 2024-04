Xiaomi Pad 6 in offerta a 229€: è il tablet da comprare ADESSO

Lo Xiaomi Pad 6 è il tablet da comprare oggi. Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto XIAOMIDAYS24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’ordine, il tablet Android è disponibile al prezzo scontato di 229 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Pad 6: a questo prezzo è il tablet da comprare

Lo Xiaomi Pad 6 è uno dei tablet Android dal miglior rapporto qualità/prezzo, in questo momento. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 11 pollici affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 870 e da 6 GB di memoria RAM e 128GB di storage.

In rapporto alla fascia di prezzo, si tratta di un comparto tecnico di primissimo livello, in grado di garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Il tablet di Xiaomi è stato aggiornato ad Android 14. Tra le specifiche tecniche troviamo una batteria da 8.840 mAh.

Il tablet ha davvero tutto quello che serve per garantire prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di un prodotto che, pur occupando la fascia bassa del mercato tablet, in questo momento può essere considerato come uno dei modelli più interessanti su cui puntare.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto XIAOMIDAYS24 (utilizzabile solo per un breve periodo) è possibile acquistare lo Xiaomi Pad 6 al prezzo scontato di 229 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.