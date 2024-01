Xiaomi Outdoor Camera: sicurezza per esterni super resistente

Corri sul Mi Store per assicurarti la Xiaomi Outdoor Camera AW200 a un prezzo speciale. Grazie a questa super offerta la acquisti a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Si tratta di un’occasione incredibile che durerà ancora per poche ore, fino al termine di questa giornata o delle scorte a magazzino. Perfetta per la tua sicurezza, è stata realizzata appositamente per esterni perché resiste alle intemperie e offre una visione notturna a colori. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Xiaomi Outdoor Camera AW200: sicurezza full optional

Scegli la Xiaomi Outdoor Camera AW200 per la tua sicurezza. Full optional, integra le migliori funzionalità e caratteristiche per mantenere sicura la tua casa. Resistente alle intemperie, è adatta sia per interni che per esterni. Integra le chiamate vocali bidirezionali. Dotata di rilevamento del movimento, ti avvisa in caso di violazione. Perfettamente compatibile con Alexa e Google Home, integra tanta comodità grazie ai comandi vocali.

Acquistala solo per oggi a 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Approfitta subito della possibilità di pagare in 3 rate a Tasso Zero sul Mi Store. Devi semplicemente selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare “Paga in 3 Rate“. In questo modo avrai un mini finanziamento molto comodo per pagare un po’ alla volta il tuo ordine approfittando dell’offerta immediata.

