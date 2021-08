All'inizio di quest'anno, Xiaomi aveva annunciato l'avvio dell'attività dedicata ai veicoli elettrici intelligenti, rivelando i suoi importanti piani di investimento per il prossimo decennio. Da allora, la società ha investito e acquisito varie società legate all'industria automobilistica e l'ultimo riguarda Motorcomm.

Xiaomi punta alle auto intelligenti

L'investimento in Motorcom segna un ulteriore passo avanti di Xiaomi nel mondo delle auto intelligenti e, stando ai rumor, il colosso cinese avrebbe investito nella società attraverso l'Hubei Xiaomi Yangtze River Industrial Fund.

Motorcomm è solitamente impegnata nel settore della ricerca e dello sviluppo di chip di comunicazione che si trovano nei veicoli; l'azienda è stata fondata nel 2017 e il suo ambito di attività comprende anche lo sviluppo tecnologico, l'automazione industriale, le automobili, la consulenza e altri servizi tecnici.

Ricordiamo che il presidente di Xiaomi, Wang Xiang, ha recentemente dichiarato in un'intervista che la compagnia ha già iniziato a lavorare sulla ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave delle auto elettriche intelligenti. Questo significa che l'investimento in Motorcomm potrebbe segnare un punto di svolta per il settore, dato che i chip di comunicazione per i veicoli rappresentano un aspetto fondamentale, specialmente per le auto intelligenti.

Di recente, inoltre, avevamo anche riferito che Xiaomi stava cercando di acquisire DeepMotion, una startup basata sulla tecnologia di guida autonoma, investendo una somma di circa 77,4 milioni di dollari USA. A questo ptoposito, il presidente Wang Xiang ha dichiarato che l'acquisizione ha come obiettivo lo sviluppo di una tecnologia di guida autonoma di livello 4, che permette una guida completamente autonoma.

