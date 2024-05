Motorola Moto G73 5G è lo smartphone da prendere a meno di 150€ su Amazon

Acquistare uno smartphone da meno di 150 euro, in molti casi, comporta numerosi compromessi. Con la nuova offerta Amazon di oggi, però, è possibile acquistare un ottimo modello con una spesa ridotta. Il Motorola Moto G73 5G, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 149 euro, raggiungendo il suo minimo storico sullo store. Si tratta della promozione giusta: con il SoC MediaTek Dimensity 930, 8 GB di RAM e 256 GB di storage, infatti, lo smartphone di Motorola ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G73: a questo prezzo è un best buy

Il Motorola Moto G73 è lo smartphone da comprare oggi per chi ha un budget ridotto. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 930, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 30 W oltre che per un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G73 con un prezzo scontato di 149,99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone, disponibile premendo sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.