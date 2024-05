iPhone 15 Pro in offerta a QUESTO PREZZO è un best buy assoluto (-275€)

iPhone 15 Pro è uno dei modelli di riferimento del mercato, garantendo prestazioni al top con un formato compatto. In questo momento, grazie all’offerta eBay di oggi, lo smartphone di Apple è acquistabile al prezzo scontato di 964 euro, con 275 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store (1.239 euro) per la versione da 128 GB. Da notare che c’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate mensili, con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro è in offerta e diventa un best buy

Con iPhone 15 Pro è possibile sfruttare uno smartphone davvero potente ma con dimensioni contenute. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island, e il SoC Apple A17 Pro. Si tratta di una combinazione vincente, ideale per garantire a tutti gli utenti tanta potenza, efficienza e usabilità. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, che rappresenta uno dei punti di forza dello smartphone. Il sistema operativo, invece, è iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro 128 GB con un prezzo scontato di 964 euro e uno sconto di ben 275 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Da notare che c’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.