A quanto pare, Xiaomi ha acquisito la startup di guida autonoma Deepmotion, con l'obiettivo di entrare nel mercato dei veicoli elettrici.

Xiaomi: non solo smartphone

Secondo alcune fonti l'operazione di acquisizione ammonterà a 77,4 milioni di dollari USA e a seguire il progetto sarà il co-fondatore e amministratore delegato Lei Jun. L'accordo con Deepmotion dovrebbe aiutare il colosso cinese ad entrare nel campo dei veicoli elettrici, peraltro in rapida espansione.

Il presidente Wang Xiang ha dichiarato che l'acquisizione ha lo scopo di aiutare Xiaomi a sviluppare la tecnologia di guida autonoma di livello 4, che consente una guida completamente autonoma.

Attraverso questa acquisizione, speriamo di ridurre il tempo di commercializzazione del nostro prodotto.Vogliamo accelerare la nostra sezione ricerca&sviluppo sulla guida autonoma.

La società ha annunciato l'acquisizione dopo aver registrato risultati migliori del previsto per il secondo trimestre del 2021, diventando il secondo fornitore di telefoni al mondo per numero spedizioni. Nello specifico, le entrate sono aumentate del 64% raggiungendo gli 87,79 miliardi di yuan (13,6 miliardi di dollari) nel trimestre conclusosi a giugno, superando la media stimata di 85,01 miliardi di yuan.

Come detto in precedenza, a guidare l'iniziativa è il co-fondatore e amministratore delegato Lei Jun: il 51enne sta seguendo personalmente un progetto per realizzare veicoli elettrici e la società ha promesso che nel prossimo decennio investirà nel campo più di 10 miliardi di dollari.

