Xiaomi Mix Fold2: il debutto è dietro l'angolo (RUMOR)

Secondo quanto riferito dal noto blogger tecnologico @DCS su Weibo, il nuovo Xiaomi Mix Fold 2 resterà nascosto ancora per i prossimi due mesi. Lo smartphone pieghevole di punta diverrà ufficiale da giugno in poi.

Di fatto, in passato, il portale cinese di xiaomiui.net aveva affermato che il Mix Fold 2 aveva il nome in codice “zizhan” e il numero di modello era 22061218C. Il sito dichiara anche che la dimensione dello schermo interno sarà di 8 pollici mentre quello esterno di 6,5″. Non dovrebbe essere molto simile – in termini di formato – dall'iPad Mini di Apple.

Xiaomi Mix Fold2: facciamo il punto

Rispetto alla generazione precedente, il Fold 2 dovrebbe avere un design (quasi) senza pieghe. I due schermi dovrebbero supportare frequenze di aggiornamento elevatissime.

Sotto la scocca potrebbe presentare il processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Questo chip sarebbe l'ultima soluzione del chipmaker americano, prodotta però da TSMC.

Il SoC adotterà l'architettura a tre cluster “1+3+4”. Ci sarà infatti un Cortex X2 con core super grande, un Cortex A710 con core grande e un Cortex A510 più piccolo. La frequenza massima della CPU sarà di 2,99 GHz e la GPU subirà un leggero upgrade.

Non di meno, il terminale è già apparso in passato all'interno del database IMEI. Oltre ad un aumento delle prestazioni, Xiaomi Mix Fold 2 porterà cambiamenti significativi sul fronte del design. Le sue dimensioni e proporzioni complessive cambieranno e il prodotto sarà più simile ad un normale telefono Android.

Allo stesso tempo, il grande schermo interno compenserà anche la mancanza della generazione precedente e avrà con sé uno schermo ad altissima risoluzione 2K con un'alta frequenza di aggiornamento. Avremo un'esperienza utente diversissima e una gestione della piega notevolmente migliorata. Non di meno, non adotterà una fotocamera posta sotto lo schermo, quindi dobbiamo aspettarci che disponga di un foro sul display.

Speriamo possa venir commercializzato presto anche in Europa.