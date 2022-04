Xiaomi Mix Fold2 sarà diverso da tutti gli altri: ecco perché

Xiaomi è stato uno dei primi OEM di telefonia a commericalizzare un telefono con schermo pieghevole dopo Huawei e Samsung. Non dimentichiamo poi i flip phone di Motorola, che non hanno però, mai attirato una grande utenza. Ad ogni modo, tornando ala compagnia cinese, sappiamo che il debutto del suo primo Mix Fold è stato molto atteso dai fan, anche se è stato commercializzato solo in Cina.

Ora, per quanto concerne il nuovo modello, sembra che ci saranno grosse novità sotto la scocca – e fuori – del dispositivo. Ma cosa sappiamo finora? Facciamo il punto.

Xiaomi Mix Fold2: un reverse foldable?

Il pieghevole di prima generazione di Xiaomi presentava una serie di tecnologie innovative come le lenti freeform liquide; giusto per far un esempio, rispetto ad un'ottica tradizionale, queste sono in grado di cambiare forma all'interno della struttura, così da adattarsi all diverse tipologie di scatto: macro, wide, ultra-wide, tele, etc. Anche se, bisogna ammetterlo, sulla teoria è tutto fantastico, ma nelle prove sul campo, le immagini prodotte dal primo Mix Fold non hanno superato le aspettative. Inoltre, la piega non ha mai convinto più di tanto gli utenti.

Non bisogna essere critici, però. Questo è stato il primo tentativo di Xiaomi di rilasciare un telefono con pannello pieghevole; pensiamo a Huawei e Samsung che hanno lavorato a lungo prima di rilasciare un foldable o flip-phone degno di questo nome. Ma adesso si scopre che Xiaomi sta lavorando ad un nuovo Mix Fold2 che, a quanto si dice, sarà in grado di superare le aspettative di tutti.

Un tipster su Weibo ha scoperto nuovi dettagli in merito al Fold di seconda generazione; la nuova ammiraglia pieghevole del marchio cinese potrebbe presentare uno schermo pieghevole inverso (reverse foldable), ma non sappiamo cosa significhi. Non di meno, dovrebbe presentare una cerniera innovativa, con piega super sottile – quasi invisibile – alla vista e al tocco.