Xiaomi Mix 5 sarà il flagship DEFINITIVO, ma non per noi

Xiaomi è uno dei principali protagonisti nel settore dello sviluppo della ricarica rapida. L'azienda ha attualmente una tecnologia di fast charge cablata da 120 W, ma sta lavorando per migliorare quelle esistenti.

Xiaomi: la ricarica rapida sarà un Must per i futuri modelli

Secondo il popolare blogger di tecnologia Weibo, @DCS, la società cinese sta testando una carica flash di oltre 100 W. Inoltre, la tecnologia tiene conto anche della durata della batteria e della velocità di ricarica. Sfortunatamente, il blogger non ha rivelato le specifiche di questa nuova funzionalità in arrivo. Da quello che sappiamo finora, la massima potenza di ricarica della serie Xiaomi 12 è di 120 W. Sebbene Xiaomi 12 verrà lanciato quest'anno, il modello Ultra arriverà a marzo o aprile con una feature da 120 W. Ciò significa che il nuovo caricabatterie flash ultra-100 W di Xiaomi non arriverà fino al momento del debutto del super flagship Mix 5.

Questa soluzione di ricarica potrebbe arrivare con il suddetto device; il terminale verrà probabilmente lanciato nella seconda metà dell'anno. Purtroppo, come il modello attuale, potrebbe non giungere mai sul mercato nostrano, con nostro sommo dispiacere. Un gadget simile non ha eguali nel panorama Android e una futura iterazione potrebbe sbaragliare la concorrenza su tutti i fronti.

Per quanto riguarda la tecnologia di ricarica, Xiaomi ha precedentemente annunciato una ricarica rapida da 200 W, in esecuzione su un Mi 11 Pro prototipale. La sua potenza di ricarica cablata raggiunge i 200 W e impiega solo 8 minuti per caricare il 100%. Questa è la prima volta che la ricarica cablata fornisce una carica completa in meno di 10 minuti.

In combinazione con il “sistema di raffreddamento a pompa fredda a forma di anello” precedentemente annunciato dal marchio, questa feature controllerà anche notevolmente la generazione di calore della ricarica rapida da 200 W. Ciò migliorerà la sicurezza di questa ricarica rapida ad altissima potenza, migliorando così le prestazioni complessive del terminale.