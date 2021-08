La ricarica rapida da 200 W di Xiaomi entrerà nella produzione di massa il prossimo anno; inoltre è emerso che questa potrebbe debuttare con il Mi Mix 5.

Xiaomi HyperCharge: solo nel 2022

Un paio di mesi fa, l'OEM cinese per eccellenza ha annunciato le sue ultime soluzioni di ricarica rapida HyperCharge, mostrando cosa ci si possa aspettare dai suoi smartphone in futuro. Ha introdotto la tecnologia di ricarica cablata da 200 W e la tecnologia di ricarica wireless da 120 W.

Di recente, è stato riferito che la tecnologia HyperCharge potrebbe entrare in produzione di massa entro giugno 2022 e potrebbe essere inclusa in uno smartphone di punta futuro. Ora, un nuovo rapporto indica anche che la tecnologia di ricarica rapida da 200 W sarà realizzata nel 2022, ufficialmente.

La cosa interessante è che il rapporto afferma che il flagship Mi Mix 5 sarà il primo a ricevere il supporto per la ricarica rapida cablata da 200 W e suggerisce che il device potrebbe essere lanciato nel corso dell'estate prossima. Aggiunge inoltre che il telefono potrebbe non supportare la tecnologia di ricarica wireless rapida da 120 W, ma che potrebbe essere dotato di wireless charge da 50W.

Il report afferma anche che lo Xiaomi ha due linee di punta; la serie principale si concentra sull'offerta di prestazioni e display al top, insieme a una migliore configurazione della fotocamera. D'altra parte, la serie Mi Mix è dotata di tecnologia sperimentale, offrendo al pubblico soluzioni innovative in termini di display, materiali e ricarica.

Il nuovo Mi Mix 4 è dotato di supporto per la ricarica cablata da 120 W, feature introdotta per la prima volta nel Mi 10 Ultra l'anno scorso; ancora oggi, è una tra le soluzioni di ricarica più veloci disponibili per uno telefono mobile. Ma il fiore all'occhiello di quest'anno, Mi 11 Ultra è limitato a 67 W di ricarica rapida. Per questo motivo, si ipotizza che la soluzione di ricarica rapida da 200 W verrà resa disponibile direttamente sui terminali di punta della gamma Mix.

La soluzione di ricarica cablata HyperCharge da 200 W può caricare una batteria da 4.000 mAh al 50% della capacità in soli tre minuti. E ci vogliono solo otto minuti per ottenere il 100% di carica. D'altra parte, la wireless charge da 120 W può fornire 10% di autonomia in un solo minuto. Ci vogliono 7 minuti per arrivare al 50% e soli 15 per la carica completa.

Xiaomi

Elettronica