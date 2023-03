Xiaomi Mi Smart Band 7, la REGINA delle smartband si SVENDE su eBay

Questa offerta di eBay sulla bellissima smartband Xiaomi Mi Smart Band 7 è la migliore che ti possa capitare su tutto il web, a maggior ragione se consideri che include la consegna rapida in 48 ore e senza costi di spedizione. Ad appena 39€ hai l’occasione migliore di sempre per allacciare al polso un fitness tracker che non ha assolutamente nulla da invidiare ai wearable di marche più blasonate.

Realizzata con materiali di buona qualità, Xiaomi Mi Smart Band 7 è completamente impermeabile all’acqua fino a 5 ATM e monta un bellissimo pannello AMOLED da 1.62 pollici sapientemente ottimizzato per mostrarti le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (è compatibile con gli smartphone Android e gli iPhone).

L’ottima smartband Xiaomi Mi Smart Band 7 costa appena 39€ su eBay: affare d’oro

L’aspetto più interessante della smartband, oltre al prezzo molto vantaggioso, è la nutrita quantità di sensori e tecnologie a tua disposizione: il sensore HR traccia costantemente il battito cardiaco, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e monitora anche la qualità del sonno.

Inoltre, tutto questo è affiancato da un sistema di algoritmi super intelligenti in grado di riconoscere automaticamente più di 110 modalità sportive: può tracciare i tuoi allenamenti all’aperto o in palestra offrendoti anche spunti per migliorare le tue prestazioni e la tua forma fisica.

Inutile girarci intorno: questa offerta di eBay è la più conveniente di tutto il web per l’acquisto della smartband tuttofare di Xiaomi. Non perdere questa incredibile occasione di riceverla direttamente a casa in appena 48 ore e addirittura senza costi di spedizione.

