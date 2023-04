Xiaomi Mi Smart Band 7 CROLLA su eBay: la smartband numero uno a 38€

C’è una stupenda offerta su eBay sulla Xiaomi Mi Smart Band 7, la migliore smartband economica degli ultimi mesi. Infatti, solo per oggi, il fitness tracker apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo costa appena 38€ con tanto di consegna rapida in 48 ore e senza costi di spedizione.

Bella, comoda da indossare, leggera e realizzata con materiali durevoli e di qualità, la smartband a marchio Xiaomi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Appena 38€ su eBay per la validissima smartband Xiaomi Mi Smart Band 7

Frontalmente il bellissimo pannello AMOLED da 1.62 pollici è perfetto per controllare rapidamente le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (è compatibile sia con iOS che con Android), mentre sul versante opposto un precisissimo sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Munita di una batteria di nuova generazione che ti accompagna per ben 14 giorni, la smartband di Xiaomi supporta ben 110 modalità di allenamento: l’allacci al polso e inizi ad allenarti e a migliorare la tua forma fisica con i preziosi consigli disponibili in-app.

Appena 38€ per la Mi Smart Band 7 di Xiaomi è un affare davvero incredibile da lasciarsi scappare, a maggior ragione quando è inclusa anche la spedizione rapida in 48 ore e senza costi di spedizione extra.

