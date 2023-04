Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, la REGINA dei wearable ad appena 41€

Inutile spendere un piccolo patrimonio per acquistare una smartband quando l’ottima Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC può essere tua a un prezzo davvero niente male con questa offerta di Amazon. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 24%, l’ottimo fitness tracker a marchio Xiaomi crolla ad appena 41€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Nonostante il prezzo evidentemente molto conveniente, la smartband di Xiaomi è apprezzata da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

Non farti scappare la Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC su Amazon, oggi a 41€

Bella, leggera, comoda da indossare e munita di un pratico braccialetto antibatterico, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC monta un bel pannello AMOLED a colori ottimizzato per la visualizzazione completa delle notifiche in arrivo dal tuo smartphone (supporta sia iOS che Android).

Il sensore HR traccia costantemente il battito cardiaco e registra anche la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), mentre il modulo NFC integrato apre la possibilità di pagare rapidamente in modalità contactless semplicemente avvicinando il fitness tracker ai POS abilitati.

Come se non bastasse, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC è anche un fitness tracker coi fiocchi: l’allacci al polso e inizia a tracciare automaticamente le informazioni relative a dozzine di modalità di allenamento per aiutarti a mantenerti in forma, anche in piscina.

Metti subito nel carrello la validissima smartband di Xiaomi fintanto che è in offerta su Amazon con il 24% di sconto; se l’acquisti subito ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

