Il presunto tablet Xiaomi Mi Pad 5 ha appena ottenuto la certificazione FCC, che conferma alcune delle specifiche del device in arrivo.

Xiaomi Mi Pad 5: ricarica da 22,5 W

Molte indiscrezioni recenti indicano che Xiaomi sta per lanciare un nuovo tablet e ora un elenco FCC ha confermato l'esistenza del dispositivo.

Le nuove informazioni segnalano che il tablet dell'azienda cinese ha come numero identificativo 21051182G, MIUI 12.5 sul la lato software, una velocità di ricarica di 22,5 W e funzionalità Wi-Fi dual-band.

Oltre a questa indiscrezione dell'ultimo minuto, pochi giorni fa è trapelato che la certificazione MIIT ottenuta dal Mi Pad 5 Pro conferma la presenza della connettività 5G e del chipset Snapdragon 870 al timone. Questa variante del tablet cinese dovrebbe annoverare, sul lato ottica, un sensore principale da 48 MP ed essere dotata di un display LCD da 11 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. Si prevede, inoltre, che lo schermo supporti 4.096 livelli di pressione touch, il che sarebbe utile per la stilo Xiaomi che dovrebbe arrivare insieme al device. A dirla tutta, è per l'appunto il supporto alla penna digitale che potrebbe fare la differenza e mettere il Mi Pad 5 in diretta concorrenza con l'iPad di Apple.

Il Mi Pad 5 vaniglia, invece, dovrebbe funzionare con il chipset Dimensity 1200 di MediaTek ed è stato avvistato con una capacità della batteria di 8.250 mAh. Naturalmente, questo modello offrirà prestazioni più modeste rispetto al Pro: su lato fotografico, ad esempio, si dovrebbe affidare ad un’ottica primaria da 12 MP.

I rumor affermano che dovrebbe arrivare anche una terza versione del dispositivo, vale a dire lo Xiaomi Mi Pad 5 Lite. Modello sicuramente più conveniente, il Lite dovrebbe avere a bordo il processore Snapdragon 860 e sul retro una fotocamera da 12 MP.

La gamma dei nuovi tablet del colosso cinese, stando ai rumor più recenti, dovrebbe debuttare ad agosto.

