Xiaomi continua a spingere sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda il rilascio di Android 12 con la MIUI 13 per i suoi device che, in queste ore, arriva finalmente anche per lo smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che lo smartphone di fascia media del colosso cinese sta ricevendo il firmware V13.0.1.0.SFNMIXM a partire dalla Cina; con le dovute differenze, si tratta della stessa build che in queste settimane sta arrivando anche per gli smartphone Mi 10, Mi 10 Pro, POCO F3, POCO X3 Pro e POCO X3 GT.

Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna ad Android 12 con la MIUI 13

Con un peso di ben 2.9 GB, all’interno del nuovo firmware troviamo tutte le novità della MIUI 13 che conosciamo ormai piuttosto bene. Ecco il changelog completo relativo all’aggiornamento in rilascio per Xiaomi Mi Note 10 Lite:

Sistema Aggiornamento alla MIUI stabile basata su Android 12 Aggiornamento delle patch di sicurezza Android al mese di febbraio 2022. Migliorata la sicurezza di sistema Novità: le applicazioni possono essere avviate direttamente in modalità finestra flottante direttamente dalla sidebar Ottimizzazione: migliorata l’accessibilità per le applicazioni Telefono, Orologio e Meteo Ottimizzazione: i nodi per le mappe mentali sono più intuitivi



Come per ogni aggiornamento software rilasciato da Xiaomi, anche in questo caso l’update ad Android 12 con la MIUI 13 è attualmente disponibile solo per gli utenti iscritti al canale Mi Pilot. Questo significa che, almeno per le prossime settimane, la build verrà testata da un numero piuttosto ristretto di utenti al fine di valutarne la stabilità e scongiurare la presenza di eventuali bug che ne causerebbero il ritiro dal mercato. Il firmware verrà esteso a tutti i mercati, compreso il nostro, una finito il test: potete controllare la disponibilità della build tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali del telefono.