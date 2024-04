Samsung Galaxy Z Fold4 5G: sconto FOLLE del 27% con caricabatterie in omaggio

Samsung Galaxy Z Fold4 5G si trova su Amazon al prezzo spettacolare di soli 848,35€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il foldable è un prodotto veramente degno di nota, ricco di funzionalità di punta, con un design mozzafiato e un’estetica elegante, oltre che intelligente. Questo è uno smartphone che può funzionare sia da tablet che da telefono, visto che possiede due schermi; da un lato infatti, abbiamo un pannello Dynamic AMOLED da 6,5 pollici esterno per l’utilizzo del gadget da chiuso, dall’altro invece, troviamo un display che rende questo articolo come un piccolo tablet da circa 8 pollici. Non di meno, avrete accesso a tanti vantaggi aggiuntivi se lo comprerete dal noto portale di e-commerce americano.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G: ecco perché comprarlo

In prima istanza citiamo il reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti, c’è la garanzia di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore e, non di meno, potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Il Samsung Galaxy Z Fold4 5G si presenta come uno smartphone completo, ricco di funzionalità premium, con un design minimal ed elegante e un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da un modem 5G e da 12 GB di RAM. La memoria interna invece, è da 256 GB, non espandibile. La batteria promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo. C’è un comparto fotografico spettacolare con sensori evoluti che possono girare clip video in 4K e scattano fotografie assurde anche al buio. Supporta la S Pen Fold Edition e c’è anche la DeX Mode. Con un prezzo di soli 848,35€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon, questo è il miglior foldable da prendere oggi.