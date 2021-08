Xiaomi Mi Mix 4 ha appena ottenuto la certificazione Bluetooth SIG; questo significa che il suo debutto globale potrebbe essere vicino?

Xiaomi Mi Mix 4 riceve la certificazione Bluetooth SIG

Xiaomi Mi Mix 4 ha debuttato all'inizio di questo mese come il primo telefono di punta dell'azienda con una fotocamera sotto il display. È stato riferito, prima del suo lancio, che la società non lo avrebbe commercializzato nei mercati internazionali.

Tuttavia, subito dopo la sua presentazione, il telefono è stato avvistato sul Google Play Console. Ora ha ricevuto l'approvazione dal Bluetooth SIG. Questi siti suggeriscono che la società potrebbe avere in programma di venderlo anche in altri Paesi al di fuori della Cina.

Il device con numero di modello 2106118C, che è la variante cinese del Mi Mix 4, è stata approvata dall'autorità Bluetooth SIG. Il sito menziona che funziona su base MIUI e supporta la connettività Bluetooth 5.2. La certificazione BT SIG non significa necessariamente che il dispositivo si sta dirigendo verso i mercati globali, ma la possibilità non può essere esclusa.

Il Mi MIX 4 che ha debuttato in Cina non dispone dei Google Mobile Services (GMS) poiché Google è vietato nel Paese. Pertanto, l'azienda non ha bisogno di acquisire la certificazione di Google Play Console per rilasciare i suoi dispositivi in ​​Cina. Ora che è stato avvistato su Play Console, questo lascia intendere che in realtà il device si stia dirigendo presso i mercati globali.

Specifiche tecniche

Il Mi Mix 4 ha uno schermo OLED AMOLED FHD+ 120Hz da 6,7 ​​pollici con una fotocamera sotto il display da 20 megapixel e un sensore di impronte digitali sullo schermo. Lo Snapdragon 888 Plus alimenta lo smartphone con 12 GB di RAM LPPDR5 e fino a 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Funziona su Android 11 basato su MIUI 12.5.

Lo smartphone è dotato di una main camera da 108 megapixel con supporto OIS. È assistito da un obiettivo ultrawide da 13 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 8 Mpx. Ha una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W e la ricarica wireless da 50 W.

Xiaomi

Smartphone