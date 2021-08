Il video unboxing ufficiale del nuovo Mi Mix 4 emerge online e mostra i punti salienti dell'ultima ammiraglia del colosso cinese Xiaomi.

Xiaomi Mi Mix 4: cosa si scopre dall'unboxing?

Quando la compagnia cinese ha annunciato il Mi Mix 4 la scorsa settimana, la fotocamera sotto il display, giustamente chiamata Camera Under Panel (CUP), è stata presentata come uno dei punti salienti del device.

L'assenza di un ritaglio nel pannello anteriore implica che il terminale offre un'esperienza di immagini e video a schermo intero quando si utilizza la fotocamera anteriore.

Ora, Xiaomi ha fornito ai clienti un nuovo sguardo al device, pubblicando un video unboxing ufficiale per il suo ultimo flagship. Il video di unboxing fornisce inoltre alcuni dettagli molto interessanti sul device in questione.

Lo smartphone viene fornito in una grande scatola che include un caricabatterie da 120 W e un cavo di ricarica. Il video di 55 secondi ha mostrato diversi angoli dello smartphone rivelando un design elegante e cornici minimal. Di grande rilievo lo schermo AMOLED da 6,67 pollici e la fotocamera frontale da 20 Megapixel.

Il super flagship è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888+ e dispone di banchi RAM fino a 12 GB di RAM e memorie veloci interne da 512 GB. Volendo, ci sarà anche la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il terminale ha una batteria da 4.500 mAh e può essere ricaricato tramite ricarica cablata da 120 W o mediante fast charge da 50 W. C'è anche la modalità boost che può caricare completamente una batteria scarica in meno di 15 minuti. D'altra parte, il caricatore wireless caricherà completamente una batteria scarica in meno di 30 minuti.

Xiaomi Mix 4 sta vendendo a 4.999 yuan ($ 770) il device in Cina e si prevede che altri mercati seguiranno presto l'esempio, anche se al momento non sono disponibili dettagli sulla disponibilità globale e sui prezzi del terminale in questione per i diversi Paesi.

Xiaomi

Smartphone